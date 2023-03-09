İYİ Parti'den seçimler için 'parmak boyası' çağrısı

Millet İttifakı, aylar süren görüşmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösterdi. İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, NTV canlı yayınında gündeme ve ittifakın yol haritasına dair açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener için “Milleti için adım attı” diyen Zorlu, “Herkesin kazanacağı bir fomülü hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

“En uygun atamalar yapılacak”

“Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın başarılarıyla Türkiye'de yeni bir dönemin umudunu taşıdılar. Ve milletimizde bir heyecan uyandırdılar. Bizim ilkesel duruşumuzda bir farklılık olmadı. Biz halkın bu tercihini yeniden milletimizin huzuruna sunmayı başardık” diyen Zorlu, seçim sonrası “en uygun” atamaların yapılacağını söyledi.

CHP-HDP görüşmesi

CHP’nin, HDP ile görüşmesi hakkında; “CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok” diyen Zorlu, AK Parti ile HDP arasında anayasa görüşmeleri sürecinde yapılan görüşmeye işaret etti.

Seçimlerde "parmak boyası kullanılsın" çağrısı

Zorlu seçimlerde “parmak boyası” kullanılması çağrısında da bulundu. “Seçim güvenliği meselesi büyük bir mesele” diyen Zorlu, “Öncelikle insanlarımızın güven algısını oluşturmamız gerekiyor. Gelin parmak boyasından kaçmayın. Bunu gerçekleştirelim” ifadelerini kullandı.