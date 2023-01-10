İYİ Parti'li Dervişoğlu: Karma Komisyon toplantısına katılmayacağız

Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret ederek, tüm basın mensuplarının gününü kutladı, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplumun hürriyetini elde edebilmesi için önce gazetecinin hürriyetini elde etmesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, gazetecilerin hür ve özgür olması gerektiğini vurguladı.

Dervişoğlu, bir soru üzerine, AK Parti grup başkanvekilleri tarafından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin randevu talebi iletildiğini aktardı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun, yarın İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşeceğini anımsatan Dervişoğlu, "Bu takvim içerisinde yaptıkları talebe ret cevabı verdik. Konuyla alakalı nihai kararımızı da hem Genel Başkan'ımızla hem de yetkili kurullarımızla görüşerek netleştireceğiz" diye konuştu.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda bekleyen benzer dosyalar olduğunu dile getiren Dervişoğlu, iki milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebini hem hukuksuz hem de adaletsiz bulduklarını söyledi.

Müsavat Dervişoğlu, Karma Komisyonda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışılırken AK Parti'den kendilerine gelen Anayasa değişikliğiyle ilgili randevu talebini, takvim açısından siyasi nezaket kurallarına aykırı bulduklarını belirtti.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda görüşecek fezlekelere ilişkin, öncesinde AK Parti grup yöneticileri ile görüşeceklerini kaydeden Dervişoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan da randevu taleplerinin söz konusu olabileceğini ifade etti. Dervişoğlu, "Benzer suçlardan hakkında fezlekesi olan çok sayıda AK Parti milletvekili var. Yani siz bir taraftan hakaret yüzünden bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak isteyeceksiniz, diğer taraftan şerefli Türk polisine 'şerefsiz' diyen bir milletvekilinin dosyasını da sümen altında bekleteceksiniz. Bu hukuksuz ve adaletsiz tavrı meşrulaştırmamak adına İYİ Parti olarak yarın Karma Komisyon toplantısına katılmayacağız" değerlendirmesini yaptı.

"18 Haziran'ın seçim yapılmasına mani bir hali yok"

Erken seçim tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, TBMM'nin seçim kararı alabilmesi için 5'te 3'lük bir çoğunluğa ihtiyaç olduğunu, iktidarın elinde bu çoğunluğun bulunmadığını söyledi.

Haziran ayındaki seçimi mayıs ayına almanın erken seçim niteliği taşımadığını dile getiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Sıkışık bir takvimden bahsediliyor. Hac mevsimi, bayram, üniversite sınavı vs... Bunların hepsi tartışmaya dahil konular. Ama 18 Haziran'ın seçim yapılmasına mani bir hali de yok. Yani 'Seçimi bir ay önceye alalım, 20 gün önceye alalım' demek, erken seçim talep etmek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla mayısın sonunda ya da ortasında yapılacak bir seçimi 18 Haziran'da yapmanın herhangi bir mahsuru yok.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın, TBMM'yi feshederek ülkeyi seçime götürebilme hakkı Anayasa'da mevcut. Bizim eleştirdiğimiz bir hak. Milletin verdiği yetkinin, bir kişinin iki dudağından çıkacak karara bağlı olarak yok sayılması İYİ Parti olarak reddettiğimiz bir husus. TBMM'yi fesih yetkisi tek başına cumhuriyetin kurucusuna bile verilmemiştir. Bu da eleştirilerimize dahil bir konudur."