“İyilik İstasyonu” afetzedelere kapılarını açtı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanılan depremlerin ardından bölgeye giden ekiplerin yanı sıra İstanbul’da da yardım organizasyonu başlatan İBB, Yenikapı ve Kartal’da oluşturulan lojistik merkezlerinde binlerce gönüllü yardım çalışmaları başlattı. Yüzlerce tır dolusu yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldığını bildiren İBB, İlk etapta sadece kullanılmamış ürünlerin kabul edildiğini ve gönderildiğini bildirdi. Şimdi de Yenikapı’daki yardım merkezinde dayanışmanın genişleyerek devam etmesi amacıyla ‘İyilik İstasyonu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Dayanışmanın Kalbi Yenikapı’da Atacak

İBB Yenikapı Yardım Merkezi’nde, yardım tırlarının bölgeye ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. İstanbul Vakfı ve İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle açılan ‘İyilik İstasyonu’, İstanbul’a yerleşen afetzedelerin kıyafet ve belli temel ihtiyaç malzemelerini temin edebildikleri bir dükkan olarak hizmet veriyor. Çocuk, kadın ve erkek sıfır ve/veya temiz ikinci el kıyafetler, çocuklar için oyuncaklar, temel hijyen malzemeleri gibi ürünler, İyilik İstasyonu’na gelen afetzedeler tarafından ücretsiz olarak alınabiliyor.

Çocuklar için oyun alanları da olacak

İyilik İstasyonuna çocuklarıyla birlikte gelen afetzedelerin alışveriş esnasında çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri bir ‘Çocuk Oyun Alanı’ da mevcut. Ürünlerin bağış yoluyla temin edildiği merkez; haftanın 7 günü, 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Başlangıç olarak 3 ay açık kalması öngörülen ‘İyilik İstasyonu’nun süresi, ihtiyaç tespitine göre belirlenecek.