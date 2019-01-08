İZBAN grevi Cumhurbaşkanı kararı ile ertelendi

08 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

Söz konusu karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

Demiryol-İş ile gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık 2018'de grev kararı alınmıştı.

Daha sonra teklif yüzde 25,40 olarak yeniden yapılmış bunun üzerine Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Bizim taleplerimizin toplamı yüzde 34-35 civarında. Bundan sonra greve devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA