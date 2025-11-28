İzinsiz inşaat yaptırdığı iddia edilmişti: CZN Burak hakkında karar verildi

İstanbul'da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in, ‘kentsel sit alanı' içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandıkları dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Muhammed Burak Özdemir ile İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmetti.

Kurul izni olmadan uygulama yapıldığı iddia edilmişti

İddianamede, söz konusu alanda izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine dışarıdan yapılan incelemede yapının inşaat halinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Taşınmazın kentsel sit alanı ve korunması gereken kültür varlığı yapı komşuluğunda bulunduğu, Kurul izniyle ilgili belgelerin bulunmadığı ifade edildi. Bu kapsamda Özdemir hakkında soruşturma başlatılmış, her iki sanık için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, delillerin suçun unsurlarını oluşturmadığı kanaatiyle dosyayı kapattı.