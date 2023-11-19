İzinsiz şarkıya 60 bin lira tazminat

Şaybak, bestesi kendisine ait olan "Kaderime Dargınım" adlı eseri telif ödemeksizin kullandığı gerekçesiyle sahnede "Engincan" adını kullanan türkücü Engin Tabakçıoğlu'na dava açtı.

Ogün Şaybak'ın avukatı Ceren Atalay aracılığıyla açılan davanın dilekçesinde, Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) tescil edilen "Kaderime Dargınım" adlı şarkının, davalı Engin Tabakçıoğlu tarafından izinsiz kullanıldığı belirtildi.

Tabakçıoğlu'nun, bestesi kendisine ait olan şarkıyı, konser, festival ve çeşitli eğlence organizasyonlarında seslendirdiğini ifade eden Şaybak, hak kaybı yaşadığını, maddi ve manevi zarara uğradığını öne sürdü.

Milyonlar izledi

Engin Tabakçıoğlu'nun, söz konusu eseri telif ödemeden ve bestenin kendisine ait olduğunu belirtmeden internette müzik yayını yapan platformlarda da paylaştığını aktaran Şaybak, şarkının videosunun milyonlarca kişi tarafından izlendiğini, davalının bu yolla da önemli bir kazanç sağladığını kaydetti.

Şaybak dilekçesinde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet eden davalı Tabakçıoğlu'nun, eseri kullanarak elde ettiği gelirden uğradığı zarara karşılık maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

60 bin lira tazminat

Davayı kabul eden Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Tabakçıoğlu'nu, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin lira telife dayalı tazminata mahkum etti. Mahkeme, ayrıca eseri izinsiz kullanan davalının bu eyleminin önlenmesine karar verdi.

Kararda, davacı Ogün Şaybak'ın, MESAM Eser Bildirim Formunda dava konusu eserin bestecisi olarak görüldüğü, davalı Tabakçıoğlu'nun, bestecinin adını belirtmeden eseri kullanmasının hak kaybına yol açtığı bildirildi.