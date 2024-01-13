İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 185 düzensiz göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla açıklarındaki lastik botun arıza nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu 45 düzensiz göçmeni kurtardı.
Çeşme, Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanların bulunduğu lastik botlardaki 185 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.