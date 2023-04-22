İzmir Belediye Başkanı: Büyük zaferlerimiz haklı sevinçlerimiz var

Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tarihimizin gurur sayfaları ne kadar da çok. Sonsuza dek yaşatılacak ve her biriy­le övünç duyulacak ne bü­yük zaferlerimiz, ne hak­lı sevinçlerimiz var. Her 23 Nisan’da Ulusal Egemen­lik ve Çocuk Bayramı ola­rak kutladığımız ve aslında bir ulusun tarihini değiş­tiren olay da onlardan biri. Unutmayacağız, unuttur­mayacağız… Ülke toprakla­rının işgal edilmesine kar­şı direnmek amacıyla kuru­lan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103’üncü yıl­dönümü bugün. Savaşın ve acıların ortasında var olma mücadelesi verdiğimiz gün­lerde bile büyük önder Mus­tafa Kemal Atatürk’ün kafa­sındaki demokrasi idealini yansıtan çağının ötesinde bir adımdı meclisin kurul­ması. Anadolu hareketini başlatan kurucu hükûmetin teşkil edilmesiydi. Ve Tür­kiye Cumhuriyeti’nin ha­bercisiydi.

Hâkimiyet, bilakaydüşart milletindi… Zaferin ardın­dan bu tarihi gün çocukla­ra adanan bir bayram ola­rak kutlanmaya başlandı. Çünkü bu meclis Ata’nın geleceğe bıraktığı en değer­li miraslardan biriydi. Tür­kiye Büyük Millet Mecli­si’nin kuruluşuna giden yol Amasya deklarasyonunda dile getirilen “Milletin ba­ğımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracak­tır” şeklindeki başkaldırı cümlesiyle hayat bulmuştu. O gün bir ulusun bağımsızlı­ğını kazanmasını sağlayan o azim ve kararlılığa şimdi yi­ne ihtiyaç var.

İnanıyorum ki her kö­kenden, her fikirden insa­nı tek hedefte buluşturan o kararlılık cumhuriyetin ikinci yüzyılında, cumhu­riyeti demokrasiyle taç­landıracak. Ülkenin tüm çocuklarına ve gençlerine aydınlık bir gelecek yarata­cak. Tüm toplum kesimle­rini kapsayan ortak bir ide­alle, tomurcukların rengâ­renk çiçeklere dönüştüğü cıvıl cıvıl bir bahara yakla­şıyoruz. 103 yıl sonra ulus­ça yeniden bir umudu ye­şertiyoruz. Birlikte savaşıp kazandığımız bu topraklar­da özgürlüğü, adaleti, refahı ve barışı yeniden kuracağız. Çocuklarımıza bu kez de­mokrasinin baharını müj­deliyoruz.

Bayramımız kutlu olsun…