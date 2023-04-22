İzmir Belediye Başkanı: Büyük zaferlerimiz haklı sevinçlerimiz var
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Tarihimizin gurur sayfaları ne kadar da çok. Sonsuza dek yaşatılacak ve her biriyle övünç duyulacak ne büyük zaferlerimiz, ne haklı sevinçlerimiz var. Her 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız ve aslında bir ulusun tarihini değiştiren olay da onlardan biri. Unutmayacağız, unutturmayacağız…
Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tarihimizin gurur sayfaları ne kadar da çok. Sonsuza dek yaşatılacak ve her biriyle övünç duyulacak ne büyük zaferlerimiz, ne haklı sevinçlerimiz var. Her 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız ve aslında bir ulusun tarihini değiştiren olay da onlardan biri. Unutmayacağız, unutturmayacağız… Ülke topraklarının işgal edilmesine karşı direnmek amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103’üncü yıldönümü bugün. Savaşın ve acıların ortasında var olma mücadelesi verdiğimiz günlerde bile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki demokrasi idealini yansıtan çağının ötesinde bir adımdı meclisin kurulması. Anadolu hareketini başlatan kurucu hükûmetin teşkil edilmesiydi. Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin habercisiydi.
Hâkimiyet, bilakaydüşart milletindi… Zaferin ardından bu tarihi gün çocuklara adanan bir bayram olarak kutlanmaya başlandı. Çünkü bu meclis Ata’nın geleceğe bıraktığı en değerli miraslardan biriydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuna giden yol Amasya deklarasyonunda dile getirilen “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” şeklindeki başkaldırı cümlesiyle hayat bulmuştu. O gün bir ulusun bağımsızlığını kazanmasını sağlayan o azim ve kararlılığa şimdi yine ihtiyaç var.
İnanıyorum ki her kökenden, her fikirden insanı tek hedefte buluşturan o kararlılık cumhuriyetin ikinci yüzyılında, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak. Ülkenin tüm çocuklarına ve gençlerine aydınlık bir gelecek yaratacak. Tüm toplum kesimlerini kapsayan ortak bir idealle, tomurcukların rengârenk çiçeklere dönüştüğü cıvıl cıvıl bir bahara yaklaşıyoruz. 103 yıl sonra ulusça yeniden bir umudu yeşertiyoruz. Birlikte savaşıp kazandığımız bu topraklarda özgürlüğü, adaleti, refahı ve barışı yeniden kuracağız. Çocuklarımıza bu kez demokrasinin baharını müjdeliyoruz.
Bayramımız kutlu olsun…