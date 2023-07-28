İzmir Büyükşehir’den Torbalı’ya 70 milyon liralık atıksu tesisi yatırımı

Bölgenin tüm evsel atık sularının Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanmasını sağlayacak yatırımla ilgili konuşan Başkan Soyer, “İzmir’e ve Torbalı’ya verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. Tunç Soyer, 2019’dan bu yana İZSU’nun ilçeye yaptığı yatırım tutarının 1 milyar lira olduğunu söyledi.

Torbalı’nın önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptığını söyleyen Tunç Soyer, ilçeye çok sayıda yatırım yaptıklarını söyledi. Yapılan projeleri anlatan Soyer, “İzmir’de temiz içme suyu sağlama hedeflerimiz doğrultusunda 230 kilometre içme suyu hattı imalatını 120 milyon lira yatırımla gerçekleştirdik. Daha güçlü bir atıksu altyapısı için 33 kilometre kanal imalatı yaptık.

İlçenin artan su ihtiyacı nedeniyle mevcut içme suyu kuyularımızın yetersiz kaldığını tespit ettik. 17 yeni içme suyu kuyusu açarak bölge sakinlerimizi kesintisiz suyla buluşturduk. Bu yıl içinde ilçeye 3 kuyu daha kazandırmak için imalatlarımız devam ediyor. Bunların ardından 6 yeni kuyu daha açacağız” dedi.