İzmir Çeşme'deki makilik yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Makilik ve otluk alanda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ildırı Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Sonrasında helikopterle de destek verilen çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.