İzmir hakkında endişe yaratan 'deprem' gerçeği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Fuar İzmir'de düzenlenen makine ve üretim sektörlerini bir araya getiren Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı-IMATECH'in açılışında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ülkeyi canevinden vurduğunu söyledi.

Yüzyılın en büyük doğal felaketinin yaşandığını kaydeden Özuslu, "Ama şunu bilmek zorundayız, doğal felaketler, depremler olacaktır. İzmir'imizi de bekliyor. Bilim insanları açık olarak bunu söylüyorlar. İzmir'de de diri faylar var. Deprem bölgemizdeki sanayicilerimizin nasıl evleri etkilendiyse, sanayi tesislerimiz de etkilendi. Türkiye'nin sanayi merkezleri olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi bölgelerde 'depreme ne kadar hazırlıklıyız' diye sormalıyız. Bütün sanayi tesisleri sormalı. Organize sanayi bölgelerinin yönetimleri sormalı." diye konuştu.

Belediye olarak vatandaşların evlerinin performans testlerini ücretsiz yapmaya başladıklarını aktaran Özuslu, şöyle devam etti:

"Bayraklı'da test ettiğimiz 33 bin binanın yüzde 70'inin mühendislik hizmetleri, teknik, depreme dayanıklılık ve hazırlık olarak yeterli düzeyde olmadığı görülüyor. Uzmanlar da söylüyor yapı stokumuzun kötü olduğunu. Onun için organize sanayi bölgelerinde bundan sonra yapacağımız her fabrikayı daha dayanıklı yapalım. Mevcut fabrikalarımızın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu test edelim ve onları güçlendirelim ki olası bir depremde sanayi, üretim ayakta kalsın. Çünkü üretirsek var olacağız. Yoksa emin olun depremin o büyük can kayıpları ve bina kayıpları yanında ekonomik kayıpları aslında daha büyük bir yıkıcı etkiye yol açar ki bunun altından kalkmak çok güç olabilir."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, stantlar gezildi.

Fuar hakkında

İlki düzenlenen fuarda temsilciliklerle birlikte 114 yerli ve yabancı katılımcı bulunuyor. Farklı illerden katılımcıların yanı sıra Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Çin, Kanada, Polonya ve Tayvan'dan firmaların da yer aldığı fuarda, bu firmaların 200'den fazla markası profesyonel ziyaretçilerle buluşuyor.

CNC, sac işleme ve otomasyon teknolojilerinden güç aktarım sistemlerine, kaynak-kesme teknolojilerinden teknik hırdavat ürünlerine ve üretim tesisi lojistiğine kadar birçok farklı alandan endüstriyel sistemler, 4 gün boyunca tanıtılacak.