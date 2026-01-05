İzmir, İstanbul, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları, nihai liste açıklandı mı?

Asrın Projesi'nde heyecan katlanarak devam ediyor. Hafta içi her gün kura çekimi gerçekleşiyor. Başvuruya katılacakların isim listeleri belirlenirken en çok merak edilen iller ise İstanbul, Ankara, İzmir oluyor. Peki 3 büyük ilde kura takvimi belli oldu mu?

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı; İstanbul, Ankara, İzmir kura çekim tarihini duyurmuş değil. Takvimin önümüzdeki günlerde vatandaşlara duyurulması bekleniyor.

Beklentiler İstanbul, Ankara, İzmir'da kura tarihinin ocak ayının ortasında paylaşılması yönünde...