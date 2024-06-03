İzmir Körfezi'nde temizlik: Denizden telefon, sepet ve duba çıktı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri 'Beraber Temizliyoruz' sloganıyla Körfez’in Cumhuriyet Meydanı ile Pasaport İskelesi arasında temizlik yaptı.

Su Altı Arama Kurtarma ekibinden 6 dalgıcın yaklaşık bir saat süren dip temizliğinden Körfez’den çok sayıda cam ve plastik şişenin yanı sıra trafik dubası, sepet, cep telefonu gibi birçok atık çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, körfezin iç kısmını düzenli temizlediklerini, yılda ortalama bin ton katı atık çıktığını belirterek "Bu atıklar doğada kolay kolay kaybolmuyor. Plastik atıkların üretilmesi saniyeler, kullanılması dakikalar, doğada kaybolması yüzyıllar hatta bin yıllar alabiliyor. Cam şişeler doğada 4 bin yıl kalıyor. Oysa bunların geri dönüşümünü sağlamak mümkün. Bu nedenle mavi Körfez, mavi yarınlar için denizimizi ve çevremizi koruyalım” dedi.