İzmir Otogarı'nda 29 yıllık dönem sona eriyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasında İzmir Otogarı'nın işletmesine ilişkin yürütülen hukuki süreç belediye lehine sonuçlandı.

İzmir 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, tahliye işlemlerini durduran ihtiyati tedbir kararını Yargıtay incelemesinin tamamlanmasının ardından kaldırdı.

Kararla birlikte sözleşme süresi sona ermesine rağmen otogarı tahliye etmeyen İZOTAŞ'ın tesisi boşaltmasının önündeki hukuki engel kalktı.

Böylece 1997'de imzalanan ilk sözleşmeyle başlayan 29 yıllık dönem sona yaklaşırken İzmir Otogarı'nın yönetiminde yeni bir sayfa açılacak.

Otogarın işletmesini Büyükşehir üstlenecek

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Otogarı'nın işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınacak.

Tesisin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve kente yakışan bir görünüme kavuşturulması amacıyla kısa sürede tadilat çalışmalarına başlanacak. Bu kapsamda otogarda gerekli fiziksel düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Süreç nasıl ilerledi?

İzmir Otogarı'nın yap-işlet-devret modeliyle inşa edilmesi ve işletilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasında 9 Ekim 1997'de sözleşme, 22 Mart 1999'da ise ek sözleşme imzalandı.

Ek sözleşmede işletme süresinin başlangıcı 14 Aralık 1998 olarak belirlenirken anlaşmanın 25 yıl geçerli olacağı kayıt altına alındı. Bu süre 14 Aralık 2023'te doldu.

İZOTAŞ, Covid-19 salgınını gerekçe göstererek sözleşme süresinin 7 yıl uzatılması talebiyle İzmir 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme, 15 Eylül 2023 tarihli ara kararında "...davalı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın dava konusu sözleşme süresinin bittiği iddiasına dayalı olarak tahliye işlemlerinin ihtiyati tedbir kararı ile durdurulmasına..." hükmetti.

İZOTAŞ'ın açtığı dava 28 Ocak 2025 tarihli duruşmada reddedildi. Ancak mahkeme, tahliyeyi engelleyen tedbir kararının hüküm kesinleşinceye kadar sürmesine karar verdi.

Tarafların istinaf başvuruları, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine dosya temyiz incelemesi için Yargıtaya taşındı.

Yargıtay, kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine onadı. İncelemenin tamamlanmasının ardından tahliye işlemlerini durduran ihtiyati tedbir, İzmir 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesince 4 Ağustos 2026'da kaldırıldı.