İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İzmir kura başvuru sonuçları açıklandı mı, nihai liste yayımlandı mı?

TOKİ kuraları için artık sayılı günler kaldı. İstanbul, Ankara, İzmir için kura tarihi belirlenmedi. İzmir'de başvuru yapan adaylar hem nihai listenin yayımlanmasını hem de kura töreninin tarihini öğrenmek istiyor. Yoğun şekilde "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu geliyor.

TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu mu?

İzmir 21 bin 20 konut kura tarihi ile ilgili Toplu Konut İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açıklama gelmedi. İzmir'de kuralarının gelecek hafta çekilmesi bekleniyor. Nihai liste ve başvuru sonuçlarının da 23 Şubat'ta ilan edilmesi öngörülüyor.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.