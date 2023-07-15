İzmir Valisi: Milletimiz, vatanını ve istikbalini koruma kararlılığını gösterdi

Ülkemizin demokrasisine, birliğine ve dirliğine yönelik menfur bir saldırının yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu yürekten hissediyor, bu önemli tarihi birlikte yâd ediyoruz.

15 Temmuz 2016 gecesi, hain FETÖ’nün darbe girişimiyle ülkemiz derinden sarsıldı. Ancak bu hain saldırı karşısında milletimiz, demokrasiye, özgürlüğe ve vatanına sahip çıkmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve onun çağrısıyla sokaklara döküldü. Birlik ve beraberlik duygusuyla hareket eden yürekler, tankların önüne geçti, havaalanlarında uçakları durdurdu ve tüm kararlılığıyla bu karanlık girişimi püskürtmeyi başardı.

Tarihten ve atalarından miras kahramanlıklarına bir yenisini ekleyen necip milletimiz, vatanını ve istikbalini koruma kararlılığını bir asır önce olduğu gibi “Türkiye geçilmez, vatan parçalanmaz” diyerek göstermiş, sinsi niyetler besleyenlere bir kez daha “başaramayacaksınız” demiştir. 15 Temmuz, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, aynı zamanda şehitlerimizi andığımız müstesna bir gündür. Bu topraklar için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi şükranla ve minnetle yâd ediyoruz. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize esenlik diliyorum.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, tüm vatandaşlarımızı birlik olmaya, demokrasimize sahip çıkmaya ve Türkiye’nin geleceğine inanmaya davet ediyorum. Bu coşkulu günü anlamlı etkinliklerle kutlayalım, demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle, İzmirli hemşehrilerim başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.