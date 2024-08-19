İzmir Valisi Süleyman Elban'dan kentteki orman yangınlarına yönelik açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Yamanlar Dağı'ndaki ilk yangının 13 Ağustos Salı akşamı çıktığını anımsatan Elban, hafta içerisinde de Ödemiş, Tire, Bayındır ve Urla'da başlayan yangınların kontrol altına alındığını söyledi.

Menderes'te devam eden yangının enerjisinin iyice düştüğünü vurgulayan Elban, her an "söndürüldü" haberi gelebileceğini kaydetti. Kontrol altına alınan yangınların bulunduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandığını hatırlatan Vali Elban, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalarda 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Onlarla ilgili eşya, bina yardımı ve diğer yardımlarla ilgili şimdi teknik çalışmaları yürütüyoruz. Diğer taraftan da hayvanlar ve tarımsal ürünlerle ilgili de bazı hasarlar var. Özellikle Bayındır'da zeytinlik alanda oluşan hasarlar var, o çalışmalar da devam ediyor. Zannediyorum bugün büyük ihtimalle tamamlanır. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tespit ettiğimiz hasarları AFAD Başkanlığımıza, Ankara'daki ilgili birimlere ulaştıracağız. Ona göre de kanun ve ilgili mevzuatın belirlediği oranlar çerçevesinde de vatandaşımızın yarasının hızlıca sarılması ile ilgili de bu yardımları kendilerine en kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz. Kentte meydana yangınlar büyük ölçüde insan kaynaklı nedenlerle çıktı. Yaptığımız çalışmalarda 7 kişi gözaltında. Menderes Tahtalı bölgesi ile Urla'da çıkan yangınlar ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandı."

Süleyman Elban, yangınlara karşı vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.

Yangınlardan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Elban, "Bütün hasarlar bir şekilde telafi olur ama en büyük tesellimiz bir can kaybı olmaması. Çünkü onun telafisi yok. Öbür tarafta ekosistem içerisinde maalesef orada yaşayan bizim de çoğu zaman envanterinde tutamadığımız birçok canlı bu dönemde ekosistemini kaybediyor ya da hayatını kaybediyor o da ayrı bir kayıp." şeklinde konuştu.

Elban, yangınlarla ilgili gözaltına alınanlara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Mahkemeye sevk edilip tutuklananlar var, henüz savcılıkta olup mahkeme aşamasını bekleyenler var. Bayındır ilçesinde bahçesinde tadilat yaparken yangın çıkıyor, Ödemiş'te otluk alanda sigara içmekten kaynaklı, yangın çıkıyor. Tire'de yine kendi bahçelerinde piknik ve tadilat yaptıkları için çıkıyor. Dolayısıyla bunların tamamı ihmalden özensizlikten ve dikkatsizlikten maalesef."