İzmir'de 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

29 Ocak 2018

İzmir'in Urla ilçesinde, Yunan adalarından Türkiye'ye getirildiği tespit edilen yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulduğu yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde, içerisinde evlerin de bulunduğu iki arazi kiralayan şüphelilerin, lüks yatla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini belirleyen ekipler, yaklaşık 2 aylık takibin ardından operasyon düzenledi.

100 dolayında polisin katıldığı ve iki dedektör köpeğin de kullanıldığı operasyonda, yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktar olduğunu vurguladı.

Operasyonda emeği geçen herkesi tebrik eden Aşkın, "Çağımızın en büyük iki belası; biri terör, diğeri uyuşturucu. Terör, uyuşturucuyla besleniyor. Uyuşturucu terörün en büyük finans kaynağı. Bizler de hem terör hem de uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Bu olayda uyuşturucu deniz ve karayoluyla Avrupa'dan ülkemize geliyor. Soruşturma devam ediyor." dedi.

Aşkın, kentteki suç gruplarının karanlık yerleri sevdiğini, bu konuda tespit ettikleri yaklaşık 680 metruk binayı yerel yönetimlere bildirdiklerini ve en kısa zamanda buraların yıkılacağını kaydetti.

Aşkın, Afrin'de terörle mücadelenin devam ettiğini hatırlatarak, operasyondaki güvenlik güçlerine başarı dileğinde bulundu.

Öte yandan drone ve helikopter destekli operasyon görüntüleri basın ile paylaşıldı.

Görüntülerde, şüphelilerin yakalanması ve dedektör köpeklerle yapılan aramalar yer alıyor.

Kaynak: AA