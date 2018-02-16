İzmir'de askeri uçak düştü: İki pilot şehit

16 Şubat 2018

Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim amacıyla kalkan uçak düştü, iki pilot şehit oldu.

İzmir Çiğli'deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağının enkazına ve iki pilotun naaşlarına, havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu amacıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağı ile saat 10.49 civarında radar irtibatının kesildiği bildirildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucunda, havaalanının 3 kilometre kuzeyinde uçağın enkazına ve iki pilotun naaşlarına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şehadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA