İzmir'de belediyedeki memurların TİS eylemi sürüyor

İzmir'de Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Yerel-Sen), Türk Yerel Hizmet-Sen ve Birlik Yerel-Sen üyesi memurlar da destek verdi.

Alandaki hollerde bulunan belediye hizmet binalarını dolaşan memurlar, slogan attı, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın burada yer alan çalışma ofisine kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, görüşmelere başladıkları günden bu yana sürekli randevularının iptal edildiğini ileri sürdü.

'10 bin lira eksik maaş alıyorlar'

Sosyal denge tazminatı düşürülen memurların 10 bin lira eksik maaş aldığını dile getiren Keleş, eylemlerinin bu parayı geri alıncaya kadar süreceğini ifade etti.

Tugay'ın seçimlerden önce belediye memurlarına sözler verdiğini hatırlatan Keleş, "Sendikamızı ziyaret ettiğinde 'Şu andaki durumdan daha ileri sözleşmeler yapacağız.' demiştiniz. Belediye memurları bunu sizden bekliyor ve istiyor. Seçimden önce bu ülkeye baharı getireceklerini vaat edenler, belediye başkanı olarak seçildikten sonra ilk iş olarak emekçilerin kazanılmış haklarına el koydular. Bu mu sizin baharınız? Böyle mi ülkeye bahar getireceksiniz?" diye konuştu.

Talepleri kabul edilene kadar eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Keleş, yarın tüm sendikaların öğleden sonra yarım günlük iş bırakma kararı aldığını kaydetti.

Keleş, eylemlerine destek veren diğer sendikaların yöneticilerine teşekkür etti.