İzmir'de grev 7. gününde! Sandıklar kurulacak, belediyenin teklifi işçilerin oylarına sunulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine başlatılan grev yedinci gününe girdi.

Belediye, İZENERJİ için ilk altı ay yüzde 29,16 zam, ikinci altı ay için enflasyon farkı önerirken; sendikalar bu oranların yetersiz olduğunu savunuyor. İZENERJİ'de yüzde 49, İZELMAN'da ise yüzde 60 zam talep eden sendikalar, taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin 7 gün önce başlattığı grev nedeniyle, kentin bir çok bölgesinde biriken çöpler koku ve görüntüleriyle çevre kirliği oluşturuyor.

Grev nedeniyle başta temizlik ve ulaşım olmak üzere birçok belediye hizmetinde aksamalar yaşanıyor. Sendikaya bağlı yaklaşık 23 bin işçi, Basmane'den Kültürpark'a yürüyüş düzenleyerek 'Eşit işe eşit ücret' ve 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı.

DİSK: Gelin, bu mağduriyeti hep birlikte giderelim

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, yaptığı açıklamada, "Türk halkının gözü kulağı bu grevde. Biz masadan kaçan taraf değiliz. Kurun masayı. Sabaha kadar diyorsunuz sabaha kadar. Gelin, bu mağduriyeti ve işçilerin, kentlilerin mağduriyetini hep birlikte giderelim. Buradan çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından DİSK Genel-İş'e bağlı şube temsilcileri, belediye ve SODEM-SEN yetkilileriyle yeniden görüşme masasına oturdu.

Tugay'ın görüşmeye katılması bekleniyor

Görüşme sonrası konuşan DİSK Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, belediye tarafından yeni bir teklif sunulmadığını belirtti. Topal, "Cemil başkanımız geldiği zaman oturuma bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir teklif hazırlayıp onu suncaklar. Durum bundan ibaret" dedi.

Belediyenin son teklifi işçilerin oylarına sunulacak

Öte yandan Kurban Bayramı’na bir gün kala, İZELMAN işçilerinin belediyenin son teklifini oylamak üzere sandık kurma kararı aldığı duyuruldu. İZELMAN bünyesinde yaklaşık sekiz bin kişi çalışıyor ve bu sayı grevdeki işçilerin üçte birini oluşturuyor.

Bordro tartışması sosyal medyaya taşındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sosyal medya üzerinden bir çalışanın bordrosunu paylaşması, tansiyonu artırdı. Tugay, yaptığı açıklamada, düşük görünen maaşın nedenlerini kalem kalem açıkladı.

Tugay, "Disk Genel İş Sendikasının yöneticileri dün bir bordro paylaştılar ve çalışanlarımızın düşük ücret aldığına dair kanıt olarak bu bordroyu sundular. Söyledikleri yalanı size anlatmazsam görevimi yapmamış olurum. Bordroda yanına yeşil kalem ile işaret konmuş satırlara dikkatinizi çekmek istiyorum; Bunlar değişik nedenlerle yapılan eksik ödemeler. Bu çalışanımız normalde 26 gün çalışması gerekirken 20 gün çalışmış ve burdan ücret düşmüş, ücretsiz izin kullanmış ve 965,81 TL burdan gitmiş, avans kullanmış ve burdan 16,947 TL kesilmiş, erzak yardımı kesintisi olmuş burdan da 2947 TL 42 kuruş kesinti olmuş. Bunları siz toplayın ve normal maaş diye duyurdukları rakama siz ilave edin, doğrunun ne olduğunu siz görün. Bu çalışanımızın aylık maaşı 60 bin TL’nin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cemil Tugay (@dr.cemiltugay)'in paylaştığı bir gönderi

DİSK'ten Cemil Tugay'a yanıt

Bu açıklamalara sendika cephesinden sert yanıt geldi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Dördüncü gruptaki bir şef arkadaşımızın net maaşı 36 bin TL. Gerçek budur" derken, DİSK Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise Tugay'ın bordro yorumlarına itiraz etti.

Yılmaz, yemek kartı ve ikramiyelerin avans gibi gösterilmesinin yanıltıcı olduğunu vurgularken “İZELMAN personelinin işe devam primi almaya hak kazanması için 20 gün çalışması yetiyor. Memurlar hafta sonu çalışmadığı için işçiler idari izinli sayılıyor ve maaştan 2 yevmiye kesiliyor. Tugay'ın bir diğer iddiası ise personelin 16 bin 947 lira avans kullanması. İZELMAN'da bu uygulama yok, avans için işçinin şirkete talepte bulunması gerekiyor, avansın üst limiti ise 2 bin TL. Avans olarak gösterilen kısım personele 2 ayda bir yatan ikramiye. 2 bin 900 olan her ay bizim gıda kartımız. İlk kez TİS yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada maaş bordrosu tartışmaları sürerken, sendikaların verdiği yanıt polemik konusu oldu. Taraflar arasındaki açıklamalar gerilimi artırsa da gözler şimdi işçilerin oylayacağı teklifte.