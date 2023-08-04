İzmir'de kavga: 17 yaşındaki çocuk, yaşıtını bıçakla öldürdü
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk, yaşıtı çocuğu öldürdü. Kavgada bir çocuk da yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Furkan T. (17), K.E.'yi (16) bıçakla yaraladı.
Bu sırada kardeşinin yaralandığını gören İ.E. (17), elindeki bıçağı aldığı Furkan T.'yi yaraladı. Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Furkan T. kurtarılamadı.
Diğer yaralı K.E.'nin de İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zanlı İ.E. polislerce gözaltına alındı.