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İzmir'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki polislerden 2'si yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

İzmir'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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İzmir'de Konak'tan Bornova yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 HA 1632 plakalı otomobil, Ankara Caddesi Kazımdirik Mahallesi yakınlarındaki üst geçidin ayağına çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Erdem Öge (27) ve Tolga Hakyimez'in (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Enis D. (24) ve Sinan Ş. (25) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Hüseyin K. (25) de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildekilerin polis oldukları, yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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