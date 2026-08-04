İzmir'de Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'ne sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, hakkında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 13'ü yakalanırken, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Belediye başkanı da gözaltına alındı

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Taşdemir ve Rüzgar Sönmez, İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalçın, Plan ve Proje Müdürü Durmuş Baran, Yapı Kontrol Müdürü Ömer Er Yılmaz ile Plan ve Proje Müdür Vekili Burak Uçak'ın da bulunduğu öğrenildi. Ayrıca bazı belediye meclis üyeleri ve vatandaşların da soruşturma kapsamında yer aldığı ifade edildi.

Çiçek'in evinde arama yapıldı

Operasyon kapsamında sabah saatlerinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in evinde arama yapılırken, Menderes Belediyesi hizmet binasında da jandarma ekiplerinin delil toplama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan son dönemde İzmir'de Buca, Seferihisar ve Güzelbahçe belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonların ardından Menderes Belediyesi'ne gerçekleştirilen bu operasyonun kentte belediye başkanlarını hedef alan dördüncü operasyon olduğu belirtildi.

Yapay zeka iddiası

Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında son aylarda kamuoyuna yansıyan bazı WhatsApp yazışmalarıyla ilgili iddialar da gündeme gelmişti. Çiçek, söz konusu yazışmaların kendisine ait olmadığını savunarak içeriklerin yapay zeka ile oluşturulduğunu öne sürmüştü.