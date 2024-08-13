İzmir'de Merih Demiral heykeli tartışması! CHP'nin kararı belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, UEFA Disiplin Kurulu'nun EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında kaydettiği ikinci golün ardından ‘bozkurt işareti’ yapan Merih Demiral'ın heykelinin kente dikilmesi için meclise önerge verdi.

MHP’nin önergesi oybirliğiyle kabul edilerek görüşülmesi için Hukuk, Eğitim Kültür ve Gençlik ve Spor Komisyonu ve Kent Konseyi'ne gönderildi. CHP’nin yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde MHP’nin teklifinin mecliste kabul edilmesi sosyal medyada tepki yarattı.

Sözcü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından aldığı bilgiye göre MHP'nin vermiş olduğu önergenin komisyonlarda görüşülüp meclise gelmesinin ardından mecliste çoğunluğu bulunan CHP grubunun ret oyu vereceği öğrenildi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a konuşan İzmir Büyükşehir Başkanı Cemil Tugay, "Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykelini İzmir'e dikmeyiz" dedi.