İzmir'de sağanak, hastaneyi su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Bornova ilçesinde günün erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi polikliniklerinin bulunduğu binanın zemin katı su altında kaldı.

Hasta ve ziyaretçi girişine kapatılan katta hastane görevlileri tahliye çalışması yaptı. Koridorda biriken suyun bina dışına çıkarılması için duvar delindi. Sular, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu tahliye edilerek kat yeniden hizmete açıldı.

Yağış nedeniyle ilçede zemin ve bodrum katında yer alan bazı iş yerleri de sular altında kaldı.

İZSU ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve su baskını yaşanan bölgelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün itibarıyla Bornova'da metrekareye 24,9 kilogram yağış düştü.