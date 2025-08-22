İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSZU), su tüketim değerini ve kalan su rezervini göz önünde bulundurarak bugün (22 Ağustos) itibarıyla kesinti planında değişiklik yapılacağını duyurdu.

İZSU'nun X (Twitter) ​​​​​ hesabından yapılan açıklamaya göre; yeni planda 3 ayrı bölge tanımlandı ve halihazırdaki uygulama gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacak.

Yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edildi.

İzmir'de mahalle bazlı su kesintilerine ilişkin güncel bilgilere İZSU'nun internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir'de su kesintisi neden uygulanıyor?

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanıyor.

İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.