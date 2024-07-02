İzmir'de tüp patlamasında beş kişi öldü, altından ihmal çıktı... Yetki belgesi olmadan çalışmış!
İzmir'in Torbalı ilçesinde tüp patlaması sonucu beş kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren kişinin aslında bu iş için yetki belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığın'nın soruşturması devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, patlamanın yaşandığı lokantayı, tutuklanan işyeri sahibi G.K. geçen yıl ağustosta oğluyla işletmeye açtı. Kadın, oğlunun 4 ay sonra başka bir işe girmesi nedeniyle lokantayı tek başına işletmeye devam etti.
Ruhsatı değerlendiriliyormuş
İşyeri hakkında geçen mayısta "ruhsatsız olduğuna" dair şikayet geldiği, işletmenin ruhsat başvurusunun bulunduğu ve konunun belediye tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yetkisi olmadan tüpü değiştirmiş
Patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren M.K.'nin ise ifadesinde Torbalı'da yıllardır bu işi yaptığını, gaz kaçağını kontrol ettiğini söylediği kaydedildi. M.K'.nin tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı ifade edildi.
Tüpten sızan gaz patladı
Soruşturma dosyasında, lokanta sahibi G.K'nin "Tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu" söylediği ifadesi de yer aldı.
İfadeler ve soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler doğrultusunda yapılan ilk değerlendirme, lokantanın tüp takıldıktan sonra 12 saat daha müşterilerine hizmet verdiği, tüpten sızan gazın kepenkle kapalı olan işyerine dolduğu ve patlamanın bundan kaynaklandığı yönünde.
Diğer ihmal iddiaları araştırılacak
Olaya ilişkin hazırlanacak bilirkişi raporunda lokantada gaz açma ve kapatmaya ilişkin alarm sisteminin olup olmadığı, tüpün kapalı alanda bulunup bulunmadığı, havalandırmanın yeterli olup olmadığı, işletmede sanayi tipi tüpün kullanılmasının uygunluğu gibi hususlar araştırılacak.
Patlamanın yaşanmasıyla işyeri kepenginin de lokantanın önünden geçen insanların üzerine savrulduğu vurgulandı. Öte yandan tutuklanan şüphelilerin herhangi bir suç kaydının olmadığı anlaşıldı.