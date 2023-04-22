İZTO Yönetim Kurulu Başkanı: Ulusal egemenliğin verdiği 103 yıllık gurur

Mahmut Özgener

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Bugün hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının 103’üncü yıl dönümünü hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bayramı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Büyük fedakârlıklarla kurulan, eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin eseri cumhuri-yetimize giden yolu açan, egemenliğin kayıtsız şartsız halka verildiği 23 Nisan 2020, bugü-nümüzü inşa eden çok önemli tarihlerden biri. Bugün tarihimizdeki bu güzel günün yıldönümünü kutlarken, bize kazandırdıklarını daha da derinlemesine anlıyor ve değerini her geçen gün daha iyi kavrıyoruz.

Ülkemizin öncü şehirlerinden olan İzmirimizin bu anlamda üstlendiği misyonu da farkındayız. Çok kıymetli bir kentte yaşıyor, çalışıyor, üretiyoruz. Elbette sorumluluğumuz da büyük. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak, geliştirmek ve yeni kuşaklara aktarmak aslî görevimiz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, geleceğimizi aydınlatacak tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum.