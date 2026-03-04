Jandarma Genel Komutanlığı 3.048 erkek, 214 kadın astsubay alacak. 26 Ocak 2026 günü başlayıp, 09 Şubat 2026 günü sona eren başvurular sonrası adaylar sürekli olarak duyuruları takip etti. Son günlerde aramalar daha sıklaştı. Dillerden düşemeyen soru ise "Jandarma astsubay sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" şeklinde...

Jandarma astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 yılı Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf astsubay temini süreci için kesin bir sonuç tarihi belirtilmedi. Kılavuzda "Onayı müteakip ilan edilecektir" ifadesi yer aldı.

Sonuçlar vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinin ilan edilecek.

DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ