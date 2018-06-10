Jandarma'dan 'ATAK' klibi
Jandarma Genel Komutanlığı, 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, 179. kuruluş yıl dönümü nedeni ile Havada, karada, ATAK'tayız başlığında bir klip yayınladı.
ATAK helikopterleri ve ekipten görüntülerin yayınlandığı klibin açıklamasında ise, "Sahip olduğumuz cesaret, şanlı tarihimizin mirası. Atak’la daha da güçlüyüz. Jandarma 179 yıldır milletinin emrinde" denildi.
İşte o klip:
Havada, karada, ATAK'tayız.— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 9 Haziran 2018
Sahip olduğumuz cesaret, şanlı tarihimizin mirası. Atak’la daha da güçlüyüz.
Jandarma 179 yıldır milletinin emrinde. #Jandarma179Yaşında #JandarmaHavacılık pic.twitter.com/IkfAt60tch