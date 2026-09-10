Japonya Merkez Bankası üyesinden hızlı faiz artışı uyarısı

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Japonya’da yıllarca ultra düşük faizlerle yürütülen para politikasının normalleşme süreci yeni bir aşamaya giriyor. Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Kazuyuki Masu, fiyat baskılarının hızlanması halinde merkez bankasının faiz artışlarının temposunu yükseltmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Masu’nun açıklamaları, Japonya Merkez Bankası’nın 17-18 Eylül’de gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde geldi. Banka politika faizini haziran ayında yüzde 1’e yükseltmiş, temmuz toplantısında ise değişikliğe gitmemişti.

Enflasyon hedefe çok yaklaştı

Masu, Japonya’da temel enflasyonun henüz merkez bankasının yüzde 2’lik hedefine tam olarak ulaşmadığını ancak bu seviyeye oldukça yaklaştığını belirtti.

Japonya ekonomisinin uzun yıllar boyunca mücadele ettiği düşük enflasyon ve deflasyon sorununun yerini artık farklı bir risk alıyor. Fiyat baskılarının daha geniş bir ürün ve hizmet grubuna yayılması, merkez bankasının mevcut düşük faiz politikasını daha hızlı terk etmesine neden olabilir.

Masu, Japonya’daki finansal koşulların halen gevşek olduğuna dikkat çekerek reel faizlerin negatif bölgede kalmasının ekonomi üzerinde yeni dengesizlikler yaratabileceği uyarısında bulundu.

Merkez bankası açısından kritik soru artık faizlerin artırılıp artırılmayacağından çok, artışların hangi hızla devam edeceği haline geliyor.

Petrol ve zayıf yen fiyat baskısını artırıyor

Japonya Merkez Bankası’nın önündeki en büyük risklerden biri enerji maliyetlerindeki yükseliş.

Orta Doğu’daki savaşın petrol ve kimyasal ürün fiyatlarını yukarı çekmesi, enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Japonya’da üretim ve ulaşım maliyetlerini artırıyor.

Masu, son dönemde üretici fiyatlarında görülen yükselişin tüketici fiyatlarına geçmiş dönemlere kıyasla daha hızlı yansıyabileceğine dikkat çekti. Şirketlerin artan maliyetleri satış fiyatlarına aktarma konusunda daha istekli hale gelmesi bu riski büyütüyor.

Zayıf yen de ithalat maliyetlerini yukarı taşıyan diğer önemli unsur. Enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının aynı anda yükselmesi durumunda enflasyon baskısının daha kalıcı hale gelmesinden endişe ediliyor.

Gözler 17-18 Eylül toplantısında

Masu gelecek toplantıda alınacak karara ilişkin doğrudan bir yönlendirme yapmadı ancak açıklamalar faiz artışı ihtimalini kuvvetlendiren yeni bir sinyal olarak değerlendirildi.

Japonya Merkez Bankası’nın politika faizi haziran ayından bu yana yüzde 1 seviyesinde bulunuyor. Bu oran bile Japonya açısından son otuz yılın en yüksek faiz ortamlarından birine işaret ediyor.

Piyasa beklentileri, bankanın 18 Eylül’de faizi 25 baz puan artırarak yüzde 1,25’e çıkarabileceği yönünde yoğunlaşıyor.

Böyle bir karar alınması halinde Japonya’nın yıllarca devam eden sıfıra yakın faiz politikasından uzaklaşma süreci daha belirgin hale gelecek.

Bankanın bundan sonraki adımları ise yalnızca Japon piyasaları açısından değil, küresel tahvil ve döviz piyasaları açısından da önem taşıyor. Japon yatırımcılar uzun yıllardır düşük yerel faizler nedeniyle önemli miktarda sermayeyi yurt dışındaki tahvillere ve diğer varlıklara yönlendiriyor.

Hızlı artış ihtimali yeni risk yaratıyor

Japonya Merkez Bankası’nın faizleri beklenenden hızlı yükseltmesi halinde bu sermayenin bir bölümünün ülkeye geri dönmesi küresel piyasalarda yeni hareketlere yol açabilir.

Özellikle yen üzerinden düşük maliyetle borçlanıp başka ülkelerde daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapılmasına dayanan işlemler, Japon faizlerindeki hızlı yükselişe karşı hassas durumda.

Masu’nun açıklamasının önemli tarafı da burada ortaya çıkıyor. Japonya Merkez Bankası daha önce para politikasındaki normalleşmenin kademeli biçimde ilerleyeceği mesajını verirken, enflasyonun hızlanması durumunda bu takvimin sıkışabileceği ihtimali artık açık biçimde gündeme geliyor.

Eylül toplantısında faiz artırımı gerçekleşirse piyasaların dikkati bu nedenle kararın kendisinden çok, bankanın bundan sonraki artışların hızına ilişkin vereceği mesajlara çevrilecek.