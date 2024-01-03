Japonya'da pistteki uçak kazasının ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, havalimanındaki çarpışma sonrası uçuşlar iptal edilmeye başladı.

Japan Airlines, ülke içinde Haneda'ya giden ve gelen 50 uçuşu, All Nippon Airways firması da 54 yurt içi ve 1 uluslararası uçuşu iptal etti. Uçuşların iptal edilmesinden, yaklaşık 20 bin yolcu etkilendi. Diğer hava yolu şirketlerinin de toplam 12 uçuşu iptal edildi. İptal edilen uçuşlar nedeniyle ek tren seferlerinin yapılacağı bildirildi.

Yetkililerin ifadelerinin "çeliştiği" iddiası

NHK'nin haberinde, Haneda Havalimanı'nda uçakların kazasına ilişkin hava trafiği kontrol görevlisinin ifadesinin, sahil güvenlik yetkililerinin ifadesiyle "çeliştiği" öne sürüldü. Hava trafiği kontrol görevlisinin, ifadesinde, yolcu uçağının pistten kalkışını onayladığını, sahil güvenlik uçağının ise bu pistin "dışında kalması" talimatı verdiğini söylediği aktarıldı. Sahil güvenlikten bir kaynak ise sahil güvenlik uçağının pilotunun, kalkış için onay aldığını öne sürdü.

Yetkililerin, kazaya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.