Japonya’da rekor yağış ulaşımı kilitledi: Narita’da 7 bin yolcu mahsur kaldı

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Japonya’nın en yoğun seyahat dönemlerinden birinde başlayan şiddetli yağış, başkent Tokyo’nun doğusundaki Chiba bölgesinde ulaşımı felç etti. Yolların su altında kalması ve tren seferlerinin durması, uluslararası uçuşların önemli merkezlerinden Narita Havalimanı’nda binlerce yolcuyu mahsur bıraktı.

Havalimanının kendisi çalışmaya devam ederken asıl kriz Narita ile Tokyo arasındaki kara bağlantılarında yaşandı. Uçakları inen yolcular terminalden ayrılamadı, havalimanına ulaşmaya çalışanlar ise kapalı yollar ve durdurulan tren seferleri nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı.

24 saatte 360 milimetreden fazla yağış düştü

Chiba’nın bazı kesimlerinde 24 saat içinde 360 milimetreden fazla yağış kaydedildi. Olağan dışı miktardaki yağmur kısa süre içinde yolları ve demiryolu hatlarını su altında bırakırken çok sayıda yerleşim bölgesinde de ciddi taşkınlar meydana geldi.

Yerel yetkililer yağışı bölgede son yıllarda karşılaşılan en sıra dışı hava olaylarından biri olarak değerlendiriyor. Chiba Valisi Toshihito Kumagai de daha önce birçok afetle mücadele ettiğini ancak bu ölçekte bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

Felakette en az dört kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Can kayıpları arasında su altında kalan bir araçta mahsur kalan bir kişi de bulunurken, arama kurtarma çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli de katıldı.

Elektrik altyapısı da yağıştan ağır biçimde etkilendi. Cuma günü yerel saatle 11.00 itibarıyla 22 binden fazla haneye elektrik verilemezken yüzlerce kişi geceyi geçici tahliye merkezlerine dönüştürülen kamu binalarında geçirmek zorunda kaldı.

Narita çalıştı ama yolcular çıkamadı

Şiddetli yağışın en sıra dışı sonuçlarından biri Narita Uluslararası Havalimanı’nda ortaya çıktı. Uçuş operasyonlarının büyük ölçüde devam etmesine rağmen havalimanını Tokyo ve çevre kentlere bağlayan ulaşım ağının kesilmesi yaklaşık 7 bin kişiyi terminalde mahsur bıraktı.

Havalimanı yönetimi cuma günü için uçuşların normal şekilde gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi. Bazı seferlerde gecikme ihtimali bulunmasına rağmen geniş çaplı uçuş iptali beklenmemesi, yaşanan sorunun pistlerden çok havalimanının dış dünyayla bağlantısında yoğunlaştığını ortaya koydu.

Gece boyunca yüzlerce yolcu terminal içinde uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı personeli mahsur kalan yolculara battaniye, su ve yiyecek dağıtırken birçok kişi terminal salonlarında ve oturma alanlarında uyumak zorunda kaldı.

Narita’nın Tokyo merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunması, güçlü kara ulaşım bağlantılarını havalimanı operasyonlarının kritik bir parçası haline getiriyor. Bu bağlantıların aynı anda aksaması, uçuşlar devam etse bile terminalde çok kısa sürede ciddi yolcu yığılması yaratabiliyor.

Tokyo bağlantısı saatlerce koptu

Chiba’daki bazı önemli otoyolların su baskınları nedeniyle kapanması, araç trafiğinin alternatif güzergâhlara yönelmesine ve büyük trafik sıkışıklığı oluşmasına neden oldu. Havalimanına araçla ulaşmaya çalışan yolcular da bu nedenle uzun gecikmelerle karşılaştı.

Demiryolu tarafında ise Narita ile Tokyo arasındaki çeşitli hatlarda seferler askıya alındı. Cuma sabahı bazı trenlerin yeniden çalışmaya başlaması terminaldeki yığılmanın azalmasına yardımcı olsa da ulaşım ağının tamamen normale dönmesi zaman aldı.

Sorunun Japonya’nın en hareketli tatil dönemlerinden birinde ortaya çıkması etkisini daha da büyüttü. Ağustos ortasında ülkenin geleneksel Obon tatili nedeniyle milyonlarca kişinin şehirler ve ülkeler arasında seyahat etmesi, ulaşım altyapısı üzerindeki normal yükü zaten artırmış durumda.

Narita’nın uluslararası seyahatteki ağırlığı nedeniyle aksaklık yalnızca Japon yolcuları etkilemedi. Japonya’dan ayrılmayı veya Tokyo’ya geçmeyi planlayan binlerce yabancı turist de terminalde beklemek zorunda kaldı.

İklim riski hava ulaşımının yeni maliyetine dönüşüyor

Narita’daki gelişme, aşırı hava olaylarının havacılık sektörü açısından yarattığı riskin yalnızca uçuş iptallerinden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Havalimanı açık ve pistler kullanılabilir durumda olsa bile demiryolu, otoyol ve elektrik altyapısındaki kesintiler bütün ulaşım sistemini aksatabiliyor.

Büyük uluslararası havalimanlarının şehir merkezlerinden uzakta konumlanması da bu kırılganlığı artırıyor. Yolcuların terminale ulaşması veya terminalden ayrılması birkaç farklı ulaşım ağına bağlı olduğu için tek bir noktadaki ciddi kesinti binlerce kişinin aynı anda etkilenmesine yol açabiliyor.

Japonya’nın gelişmiş afet altyapısına rağmen Chiba’daki yağışın ulaşım sisteminde bu büyüklükte aksama yaratması, aşırı yağışların giderek daha önemli bir ekonomik risk haline geldiğini gösteriyor. Turizm, havayolları, demiryolları ve karayolu taşımacılığında oluşan gecikmelerin maliyeti olayın ardından daha net ortaya çıkacak.

Narita’da ulaşım kademeli olarak normale dönmeye başlasa da yetkililerin önceliği Chiba’daki sel bölgelerinde arama kurtarma, elektrik kesintilerinin giderilmesi ve kapalı yolların yeniden açılması. Japonya’ya seyahat edecek yolcular açısından ise önümüzdeki saatlerde uçuş durumundan önce havalimanına ulaşım seçeneklerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.