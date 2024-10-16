Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz: Bölgede daha büyük bir deprem beklemiyoruz

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,9 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi.

Söz konusu depremi NTV yayınında değerlendiren Okan Tüysüz, "Depreme bakacak olursak Doğu Anadolu fayı ve o fay zonu üzerinde bir yer. Özellikle 6 Şubat depremi ve 2020'de yaşadığımız Elazığ depreminden sonra oldukça stresin fazla olduğu bir bölge. Bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Türkiye'nin özellik Doğu Anadolu'da Bingöl çevresinde Yedisu segmenti dediğimiz fay 7 üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip. Burası riskli bir bölge, uzun yıllardır konuşuluyor. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu fayı dediğimiz Hatay'dan başlayıp Hakkari'ye uzanan bölgedir. Bu bölgelerde de 6 ve üzeri depremler olması olağan. Bu bölgedeki faylardan birinin harekete geçtiğini düşünüyorum. Ama bilgiler henüz çok taze, inceleme gerekiyor. 5.9 ve 6.1 büyüklükleri arasındaki sığ deprem. 10,12 km üzerine kaynaklar var. Hasar olabilecek bir deprem. Umuyorum ki ciddi bir hasar ortaya çıkmaz" dedi.

Özellikle 6 Şubat depreminden sonra Doğu Anadolu fay hattının sıkıştığını ve önemli stres değişikliklerinin olduğunu ifade eden Tüysüz, “Bu tür depremleri olağan karşılıyorum. Türkiye’de 1 yıl içinde ortalama 20 bin civarında deprem oluyordu. 6 Şubat depremlerinden sonra bu sayı 75 binlere geldi. 2 yıldır deprem sayıları azalmaya başladı. Bu süreç devam edecek. Bu bölgede daha büyük bir deprem beklentimiz yok. Bölgenin stresi büyük oranda boşaldı” ifadesini kullandı.

“5 büyüklüğüne kadar artçı deprem meydana gelebilir”

Tüysüz, depremin ardından artçı depremlerin de meydana geleceğini kaydederek, “5 büyüklüğüne kadar artçı depremler meydana gelebilir. Özellikle hasar görmüş yapılara girilmemesi gerekiyor” dedi.