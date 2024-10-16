Son Dakika: Malatya’da 5.9 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır ve Elazığ’da da hissedildi

Malatya'da merkez üssü Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 10:46'da meydana gelen depreme vatandaşlar ev ve iş yerlerinde yakalandı. Öğrencilerin de okulda olduğu bir satte meydana gelen deprem büyük korku yarattı.

6 Şubat depremlerini hatırlatan depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Diyarbakır, Elazığ ve Gaziantep başta olmak üzere çevre illeri de sallayan depremin ardından AFAD saha taramalarına başladı.

Kandilli büyüklüğü 6 olarak duyurdu

Kandilli Rasathanesi ile Malatya depreminin 6 şiddetinde gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

Depreme ilişkin X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Saha tarama çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise depremle ilgili "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Saha taramalarımız devam ediyor." dedi.

Valilik duyurdu: Okullar tatil edildi

Malatya Valisi Yavuz da"Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." dedi.