Son Dakika: Malatya’da 5.9 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır ve Elazığ’da da hissedildi
AFAD verilerine göre saat 10:46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Büyük korku ve paniğe neden olan deprem 10.07 km derinlikte gerçekleşti.
Malatya'da merkez üssü Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 10:46'da meydana gelen depreme vatandaşlar ev ve iş yerlerinde yakalandı. Öğrencilerin de okulda olduğu bir satte meydana gelen deprem büyük korku yarattı.
6 Şubat depremlerini hatırlatan depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.
Diyarbakır, Elazığ ve Gaziantep başta olmak üzere çevre illeri de sallayan depremin ardından AFAD saha taramalarına başladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 16, 2024
Büyüklük:5.9 (Mw)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-10-16
Saat:10:46:31 TSİ
Enlem:38.36583 N
Boylam:38.79611 E
Derinlik:10.07 km
Detay:https://t.co/BCPiFDMOqD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli büyüklüğü 6 olarak duyurdu
Kandilli Rasathanesi ile Malatya depreminin 6 şiddetinde gerçekleştiğini duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 16, 2024
AKUSAGI-KALE (MALATYA) https://t.co/erYQXRl13F
16.10.2024, 10:46:30 TSİ
Büyüklük: 6.0
Derinlik: 6.5 km#Kandilli
Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Depreme ilişkin X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Saha tarama çalışmaları devam ediyor
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise depremle ilgili "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Saha taramalarımız devam ediyor." dedi.
Valilik duyurdu: Okullar tatil edildi
Malatya Valisi Yavuz da"Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." dedi.