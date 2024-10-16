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Malatya depremi korkuttu! Halk sokaklara döküldü

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar cadde ve sokaklara döküldü.

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Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken halk büyük korku ve panik yaşadı.

Depreme ev ve iş yerlerinden yakalananlar sokaklara döküldü. Okulda depremi yaşayan öğrenciler de hızla tahliye edildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

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