John Lennon'ın ikonik gitarı 2.85 milyon dolara satıldı

The Beatles grubu üyesi, 1980 yılında New York'ta öldürülen savaş karşıtı ünlü müzisyen John Lennon'ın ikonik 1964 Framus 'Help!' Hootenanny akustik gitarı ABD'de düzenlenen açık artırmada 2,85 milyon dolara alıcı buldu.

Merkezi Beverly Hills California'da olan Julien's Auctions Müzayede Evi, New York Times Meydanı'ndaki Hard Rock Cafe'de düzenlediği açık artırmada, çoğunluğu Lennon'a ait olan ünlü 'Müzik İkonları' etkinliğinde eşyalarını satışa sundu.