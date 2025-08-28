Kaan Sezyum'dan "taciz" açıklaması: Pişmanım, özür dilerim

Tacize uğrayan kadınlar sosyal medyada bir bir tacizcilerini ifşa ederken, oyunculardan komedyenlere, fotoğrafçılardan yazarlara kadar pek çok isim anıldı. Kadınlar uğradıkları benzer saldırıları failiyle beraber ifşa ederken, son olarak yazar ve komedyen Kaan Sezyum'un da taciz iddiaları ile gündeme geldi.

"Aniden üzerime atladı"

Üç yıl önce, bir mekanda Sezyum'a rastladığını ve olayların geliştiğini anlatan bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir şeyler anlatıyordu ve epey merakla dinliyordum. “Mekanda müziğin sesi çok yüksek, burda anlatamıyorum bana gidelim mi?” dedi, “Olur” dedim. Evine giderken bana anlatacaklarını, hem de yaşantısını merak ediyordum. Ne bir yakınlık ne de bir arzu hissetmediğim gibi bunu ona öyle hissettireceğim hiçbir yakınlık göstermedim. Eve girdik. Bir bira getirip yanıma oturdu. Çok kısa bir an sonra ben kediyi sevmek için ayağa kalktığımda beni koltuğa itip aniden üzerime atladı. Ödüm kopmuştu."

"Pişmanım, özür dilerim"

Ünlü komedyen ise ifşa paylaşımının ardından ‘ortamı tamamen yanlış okuduğunu’ belirterek şu özür mesajını yayımladı:

"Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım.

(Dört, dört buçuk yıl oluyor) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim."

BirGün'den kovuldu

BirGün gazetesi de, taciz ifşalarının ardından "Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz” diyerek, yazar ve komedyen Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu.