Kaan uçağı ne zaman teslim edilecek? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu açıkladı

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, İngiltere Farnborough’daki düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı’nda soruları yanıtladı. Demiroğlu, Hakan Çelik’in “GÖKBEY hangi ülkelere satılacak”, “KAAN Türk Hava Kuvvetleri'ne ne zaman teslim edilecek”, “Dünya devleri için hangi parçalar üretiliyor” gibi sorularına yanıtlar verdi.

İşte TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu’nun açıklamalarından satır başları…

10 milyar dolarlık helikoper

* HÜRJET uçtu, arkasından GÖKBEY milli motorla uçtu. Arkasından ATAK-2 uçtu. Daha sonra sene sonuna doğru ANKA-3 uçtu ve KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı. Gelişmiş ülkelerden de ilgi var.

* 500 tane helikopter yapmayacaksak bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz demektir. 10 milyar dolar civarına çıkar bu helikopterler. Ülkelere, bölgelere satacağımızı düşündüğümüz helikopter sayısının 500'den aşağı olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

'HÜRJET'İ 2026'da vermeye başlayacağız'

* HÜRJET hafif taarruz uçağı olabilecek bir uçak. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Müşteri 'Bu ürün envanterinizde var mı' diye soruyor. 17 tane şu anda. 2026'da vermeye başlayacağız. Bu ciddi bir boşluğu dolduracak. Fiyat performansı ve kalitesine baktığımız zaman daha avantajlı halinde. Türk ordusu kullanıyorsa daha prestijli hale geliyor.

'ATAK sınıfındaki en iyi helikopter'

* Kendi sınıfındaki en iyi helikopter. Kullanıcı memnun. 24 tane daha yapıyoruz. Biz ATAK'tan memnunuz. Bu mühimmatların hemen hemen hepsi ya ROKETSAN'dan ya MKE'den geliyor. 20 milimetrelik topunu yurt dışından temin ediyorduk ama alamadık, kestiler. Biz de kendi topumuzu ürettik. Yüzde 70-80'lere doğru gidiyoruz yerlilik oranlarında. Bazı platformlarda yüzde 100'lere ulaştı. İstediğimiz her şeyi yapıyoruz

* ANKA-3 Şu anda iki tane prototiple uçuyor. Geliştirme ve zarf açma testlerini ifa ediyor. Yüksekliğini, hızını, taşıdığı yükü artırıyoruz. TUSAŞ'ın 3 ana birimi seri üretim yapıyor. Üçünün de ciromuza katkıları birbirine yakın.

KAAN için tarih verdi

* KAAN aynı zamanda bir ekosistem projesi. 2028 şu an bizim için ilk teslimatı yapacağımızı planladığımız yıl. 2029'a kalabilir ama 2039'a kalmaz. İlk parçasının imalatından 14 yıl sonra yere kondu, 22 ay sonra da uçtu.

* F-22 80'lerde tasarlanmaya başladı. O süreç içinde teknolojide ciddi gelişmeler oldu. F-22 zamanının en iyi uçağı ama bizim KAAN'a ekleyeceğimiz bazı sistemler F-22'de yok.

Milli muharip uçak Kaan'ın özellikleri nelerdir?

21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı.

5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

İşte Kaan'ın teknik özellikleri...

* Hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimlerini sağlıyor

* Kokpit tasarımı, beşinci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılıyor

* Yüksek durumsal farkındalık, optimize edilmiş pilot iş yükü, muharebe hasar tespiti

Yeni nesil görev sistemleri

* Diğer unsurlarla (insansız hava araçları, F-16'lar, TSK'nın hava, kara ve deniz unsurları) müşterek çalışılabilirlik

* Düşük görünürlük ve kızılötesi iz

* Sensör ve veri füzyonu destekli atış kontrol sistemi ile hassas vuruş

* Kısa dönüş süresi

* Dahili silah yuvası ve supercruise kabiliyeti

* 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN, 21 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde.

KAAN'ın azami hızı ise 1,8 Mach (40.000 ft) olarak açıklandı.