Kabine yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de bir araya gelecek. Kabinede yıl sonunda tamamlanması beklenen en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın zam düzenlemesi konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabinenin gündemi yoğun

Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak.

Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da kabinede konuşulacak.