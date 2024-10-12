Kabine’de değişiklik olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine’de olası değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuya yönelik net bir tarih ya da isim belirtmeyen Cumhurbaşkanı, bazı bakanlıkların performanslarının değerlendirildiğini ve bu değerlendirmeler doğrultusunda bazı görev değişikliklerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Devletin en iyi şekilde işleyişini sağlamak için gerekli düzenlemelerin zamanla yapılacağını belirten Erdoğan, verdiği Kabine değişikliği sinyalleri ile bütün gözleri bakanlıklara çevirmiş oldu...