Kaç Suriyeli oy kullanabilecek?

19 Haziran 2018

İzmir’de basın temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım oy kullanabilecek Suriyeli sayısını açıkladı.

30 bin civarında Suriyelinin Türk vatandaşlığına kabul edildiğini bildiren Yıldırım, “30 bin civarında Suriyelinin oy kullanma hakkı var ama ne kadarı oy kullanmak ister bilemiyorum. Suriyeliler bizim misafirimiz memleketlerine gidecekler. Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunları bizi bağlamaz gibi bir şey yok, kusura bakmasınlar. Türkiye, hukuk devletidir ve bizim hukukumuza uygun olarak hareket etme mecburiyetleri var. Bunu yapmazlarsa ellerinden tutar geldikleri yere götürürüz" dedi.

Kaynak: İHA