Kaçak ve sahte alkole darbe: İmalathaneler çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimine yönelik geniş çaplı operasyonların detaylarını açıkladı. Yerlikaya, sadece dün gerçekleştirilen baskınlarda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, polis ekiplerinin 81 ilde eş zamanlı yürüttüğü operasyonlarda:

119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki,

2 bin 792 litre kaçak ve sahte içki,

48 bin 425 litre etil alkol,

874 adet alkol aroması ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 12 yasa dışı imalathaneyi ortaya çıkarırken, 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yerlikaya, operasyonların vatandaşların sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu ürünleri ele geçirerek sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik.” ifadelerini kullandı.

Son 1 Ayda 81 İlde Aralıksız Operasyon

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların son bir aylık bilançosunu da paylaştı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla birlikte sürdürülen operasyonlarda:

151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki,

91 bin 100 litre etil alkol,

10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

Son bir ayda 29 yasa dışı imalathane deşifre edilirken, 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Yerlikaya, sahte içki nedeniyle yaşanan zehirlenme ve ölüm risklerine dikkat çekerek, kaçak üretim ve dağıtımın tamamen ortadan kaldırılması için operasyonların devam edeceğini ifade etti.