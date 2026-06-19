Kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

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İstanbul'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, Tuzla'da düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Karaal'ın ilk ifadesinde, "Beni zorla kaçırdılar, sürekli olarak alıkoydukları yerleri değiştirdiler" dediği öğrenildi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi dün gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde sorguya alındı.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda operasyonu genişleten polis ekipleri, şehir kameralarını incelemeye aldı. Kurulan özel ekiple Karaal'ın bulunması için çalışma yürütüldü.

Operasyon kapsamında 2'si dün, 6'sı sabah saatlerinde olmak üzere toplam 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Tuzla'daki inşaat alanında bulundu

Maltepe'de evinin çevresinde kaçırıldığı belirtilen Karaal, Tuzla'da bir inşaat alanındaki atıl vaziyette bulunan konteyner yapıya düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Karaal'ın vücudunda küçük sıyrıklar ve darp izleri bulunduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"Kocaeli'de de bir süre tuttular"

Erhan Karaal'ın ilk ifadesinde, kaçırıldıktan sonra farklı yerlere götürüldüğünü söylediği belirtildi.

Karaal'ın, "Beni zorla kaçırdılar, sürekli olarak alıkoydukları yerleri değiştirdiler. Kocaeli'de de bir süre tuttular. En son Tuzla'da inşaat alanına getirdiler" dediği öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin işlemler sürüyor.