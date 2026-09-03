Kademeli emeklilik çıkıyor mu, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son durum nedir?

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Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışmalarını iletti. Bu gelişme milyonlarda heyecan yaratırken konunun akıbeti sürekli araştırılıyor. Son günlerde "Kademeli emeklilik çıkıyor mu, ne zaman çıkacak" sorusu da hızlandı.

Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Şu an için hükümetin kademeli emeklilik konusunda yürüttüğü aktif bir çalışma veya hazırlık yok. sosyal medyada yer alan "kademeli emeklilik müjdesi" veya "yasa çıkıyor" yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor.

Dünya Gazetesi yazarı Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılında böyle bir yasal düzenlemenin olmayacağını kesin olarak belirtirken 2027 yılında yasanın çıkacağı yönündeki söylemlerin ise hiçbir altyapısı bulunmadığını söyledi.

Erdursun'a göre eğer kademeli emeklilik bekleyen kitleler seslerini meydanlarda ve sosyal medyada daha güçlü şekilde duyurabilir, seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir güç olduklarını ortaya koyabilir ve bu durum anketlere de yansırsa, hükümetin oy oranlarını korumak amacıyla seçim öncesinde kademeli emeklilik konusunda bir adım atması mümkün olabilir.