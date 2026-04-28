Sivil toplum örgütleri, 1999-2008 arası işe girenler için kademeli emeklilik istiyor. Yüz binler çeşitli mecralardan seslerini duyurmaya çalışıyor. Hükümetten açıklama bekleyenler "Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelecek" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

Kademeli emeklilikle ilgili şu an için kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Sosyal güvenlik uzmanları, şu an için ufukta böyle bir düzenlemenin olmadığını belirtiyor.

Düzenlemenin ne zaman hayata geçeceği konusunda net bir tarih verilemezken seçim döneminde adımların atılacağı tahmin ediliyor.