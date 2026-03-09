KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR? Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Yaklaşık 4 milyon kişi EYT'den yararlanamadı ve kademeli emeklilikle sorunların çözülmesini istiyor. Talepler her gün sıralanırken en son durum sürekli araştırılıyor. Uzmanlar sıkı şekilde takip edilirken "Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak" sorusu gündemden düşmüyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

Hükümetin bu düzenlemeye karşı mesafeli tutumu devam ediyor. Edilen bilgiye göre herhangi bir çalışma söz konusu değil.

Kademeli emeklilik çıkacak mı?

Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun son yaptığı açıklamada 3,8 milyon kişinin hak mahrumiyeti yaşadığı belirtti. Özdursun kademeli emekliliğin zorunluluk olduğunu ifade etti.

Erdursun'un önerisine göre; kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaşından başlayarak 58 ve 60 yaşa kadar uzanan bir kademe, hem mağduriyeti giderecek hem de sosyal güvenlik sistemini zora sokmayacak.