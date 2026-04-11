Kademeli emeklilik son durum nedir? Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkar?

EYT sonrası mağdur olduğunu belirten milyonlar kademeli emeklilik için seslerini duyurmaya çalışıyor. Hükümete her gün çağrıda bulunan vatandaşlar, yeni bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar....

Kademeli emeklilik son durum nedir?

Kademeli emeklilikte şu an için aktif bir hazırlık yok. En son konu hakkında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin açıklamada bulundu.

Turgay Şahin, kademeli emeklilikte kapıların tamamen kapatılmadığını ve ileride ekonomik verilere bağlı olarak gündeme gelebileceğini belirtti.