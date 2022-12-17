KADES uygulamasını 4,5 milyon kadın indirdi

Yıl sonu hedefinin 5 milyon olduğunu açıklayan Soylu, "KADES'le alınan ve tamamına gittiğimiz ihbar sayısı 583 bindir ve bu ihbarlara gittiğimiz süreç de 4-5 dakikadır" dedi. Soylu, ihbar kanalları hizmetinin aile içi ve kadına yönelik şiddetle ilgili bildirimleri kolaylaştırdığına işaret ederek şöyle devam etti:

"2016'da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu. Bildirim kanalları arttıkça bildirimler özellikle 2021'e kadar arttı, 270 bine çıktı. Şu anda 253 bin seviyesinde geliyor. Daha fazla bildirim sahası olmasına rağmen bildirim sayısı yukarıdan aşağıya inmeye başladı. Tedbir kararı verilen kişi sayısı 192 binden 271 bine yükselmişti." Soylu, elektronik kelepçe sayısının 1500'e yükseldiğini, 822 vakanın takip edildiğini ve 2 bin 242 vakanın tamamlandığını kaydederek "Kadına El Kalkamaz" projesine ilişkin, 8,2 milyon erkeğe ulaştıklarının bilgisini verdi.